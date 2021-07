SIENA – Nessuna responsabilità del camionista nell’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi lo scorso anno durante la staffetta tricolore sulla provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Leggi Zanardi, il Gip si riserva sulla decisione di archiviare la posizione del camionista

Il Gip ha deciso l’archiviazione per l’incidente che vede come unico indagato per lesioni colpose l’autista del camion contro cui andò a scontrarsi Zanardi mentre percorreva con la sua handbike la strada statale 146.

La Procura non aveva “ravvisato alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall’autista alla guida dell’autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale”. La famiglia Zanardi si era invece opposta alla richiesta di archiviazione attribuendo efficacia causale alla condotta del conducente del camion e sostenendo che il parziale superamento della linea di mezzeria da parte dell’autoarticolato abbia determinato la manovra di sterzo a destra di Zanardi, dalla quale sarebbe poi conseguita la perdita di controllo del mezzo.