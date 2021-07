FIRENZE – Sono 26, su 271 complessive, le proposte toscane ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PINQuA) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale.

Il Programma è rivolto ai Comuni capoluogo, quelli con più di 60 mila abitanti, alle Città metropolitane e alle Regioni come soggetti aggregatori di progetti di scala sovracomunale, finanziato con 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I Comuni toscani, la Città metropolitana e la Regione – soggetto aggregatore dei progetti di Cascina (Pisa), Unione dei Comuni Garfagnana e Media Valle del Serchio (Lucca) e Calenzano-Sesto Fiorentino (Firenze) – hanno quindi fatto il pieno di progetti, ben 1 su 10 tra quelli scelti dal Ministero, raccogliendo complessivamente 362,5 milioni di euro. Ora si dovrà attendere il decreto del Ministero per sapere quali progetti saranno subito finanziati.

Gheri (Anci Toscana): «Ottimo risultato che conferma la grande capacità progettuale e visione del futuro dei nostri Comuni»

«Un ottimo risultato che conferma la grande capacità progettuale e visione del futuro dei nostri Comuni – commenta il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – Questo grazie anche al lavoro di squadra fatto dalla Regione, su cui come Anci Toscana siamo stati sempre coinvolti, per le linee di indirizzo regionali su questo bando: una sorta di strategia regionale condivisa al PINQuA, che ha dato ottimi risultati. Risorse importanti, molte provenienti dal PNRR, che devono ulteriormente stimolarci a lavorare per intercettare queste e altre occasioni che arriveranno in futuro, non solo sul tema della Rigenerazione urbana».

