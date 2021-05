GROSSETO – Un nuovo centro servizi a Giannutri con la riqualificazione della attuale area degradata posta al centro dell’isola, lungo la strada che collega Cala Spalmatoio a Cala Maestra.

Minimo impatto ambientale e materiali e tecnologie sostenibili

Il centro prevede la realizzazione di strutture ad uso pubblico nell’ottica del minimo impatto ambientale, impiegando materiali e tecnologie sostenibili come strutture in legno e componenti naturali. L’edificio, spiega una nota, si compone di quattro aree funzionali che si aggregano attorno ad uno spazio esterno comune dedicato alla prima accoglienza dei visitatori sull’isola. Le strutture ospiteranno spazi operativi e di supporto all’attività del Parco, dei carabinieri forestali, delle forze dell’ordine e del Comune del Giglio. Previsto anche uno spazio di pronto soccorso.

Sammuri (Presidente Parco Arcipelago): «Dotare l’isola di una struttura in grado di soddisfare le esigenze connesse con le attività di tutela e presidio»

«L’importante intervento promosso dall’Ente parco, progettato in piena sintonia con il Comune dell’Isola del Giglio – afferma il presidente del Parco dell’arcipelago toscano Giampiero Sammuri – rappresenta l’opportunità non solo di dotare l’isola di una struttura in grado di soddisfare le esigenze connesse con le attività di tutela e presidio, ma è anche l’occasione di rappresentare in forma costruita un messaggio che fa esplicito riferimento ai valori della sostenibilità e della compatibilità con l’ambiente naturale».