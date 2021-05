PISTOIA – Un itinerario turistico e culturale da Pinocchio a Leprechaun. E’ la ‘Via europea della Fiaba’, promossa dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi in collaborazione con partner di tutta Europa



L’itinerario permetterà a Pinocchio di incontrare i personaggi e gli eroi delle storie, del mito e del folklore dei 47 stati del Consiglio d’Europa. Tra i personaggi coinvolti nella Via c’è il tedesco Pierino Porcospino (Der Struwwelpeter), protagonista del celebre libro di Heinrich Hoffmann (1809-94); il Professor Balhtazar, uno scienziato croato capace di risolvere ogni problema; il Leprechaun, folletto del mito e del folklore irlandese; Ulisse, l’eroe per eccellenza della mitologia greca.

Le fiabe, con i loro miti, i loro valori e i loro modelli di comportamento rappresentano le basi identitarie di ogni zona d’Europa

Il progetto della Via europea della Fiaba si è realizzato grazie all’impegno del presidente della Fondazione Collodi Pier Francesco Bernacchi e di Alberto D’Alessandro (già direttore dell’ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia). «La Via europea della Fiaba – spiega Bernacchi – ha l’ambizioso obiettivo di creare un percorso che coinvolga per la prima volta tutti e 47 i paesi del Consiglio d’Europa, attraverso le fiabe che con i loro miti, i loro valori e i loro modelli di comportamento rappresentano le basi identitarie di ogni zona d’Europa». L’Associazione ambisce a far parte del programma degli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa. Presidente dell’Associazione è Marina D’Amato. Attualmente, i partner del progetto sono il Fairytale Museum di Cipro, l’Associazione professor Balthazar (Croazia), il museo di Pierino Porcospino (Struwwelpeter Museum, Germania), l’associazione culturale tedesca Europäischen Märchengesellschaft (Società europea delle fiabe), nata nel 1956, il National Leprechaun Museum (Irlanda), la sezione Ibby (International board on books for young people) della Lituania, e Dream Workers, una compagnia greca che gestisce parchi a tema per famiglie.