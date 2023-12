SAN CASCIANO DEI BAGNI – Una sede dell’Università per stranieri di Siena a San Casciano dei Bagni (Siena).

Verrà costituito un laboratorio permanente legato allo scavo del Santuario ritrovato ed anche una foresteria che accoglierà gli studiosi e le studiose, provenienti da tutto il mondo. Questo operazione è mirata a incentivare percorsi internazionali di ricerca, di mobilità, per gli archeologi stranieri, senza dimenticare l’“archeologia civica”, ovvero il coinvolgimento attivo della cittadinanza, così come è stato fatto sin dalle campagne di scavo del 2019.

Il progetto è finanziato con 3 milioni di euro in cinque anni dal ministero dell’Università e della ricerca. Per il sindaco Agnese Carletti “la San Casciano dei Bagni del futuro accoglierà anche la sede di un’università. Non ci siamo mai posti dei limiti nell’immaginarla e vedere che, passo dopo passo, i progetti diventano realtà è davvero una grande soddisfazione.