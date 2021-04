SAN GIMIGNANO – Due libri per ogni alunno di quinta elementare, 100 volumi in dono per accrescere la voglia di lettura nelle giovani generazioni.

E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di San Gimignano che nei giorni scorsi ha visto l’assessore all’istruzione Niccolò Guicciardini e l’assessore ai diritti della memoria e della cultura Daniela Morbis consegnare ad ogni studente 2 volumi: “L’autobus di Rosa” di Fabrizio Silei e Maurizio Quarello e “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark Twain.

Guicciardini e Morbis: «Un piccolo dono ma denso di significato per ciascun alunno»

«Due romanzi per ragazzi di certo non banali, in grado di trascinare il piccolo lettore e, al contempo, farlo riflettere su temi fondamentali e quanto mai attuali come i diritti civili e l’importanza della formazione – spiegano Guicciardini e Morbis -. Un piccolo dono ma denso di significato per ciascun alunno di quinta elementare affinché, in tempi duri di didattica a distanza e iperconnessione quotidiana, non si perda il piacere e soprattutto il valore della lettura e del libro». «L’iniziativa dell’amministrazione comunale di San Gimignano fa parte dei progetti avviati il 30 novembre del 2020, in occasione della festa della Toscana – ricorda Daniela Morbis – e che ha visto la dedicazione di piazza delle Erbe a tutti i nostri studenti affinché, con i loro sacrifici e il loro impegno, in questo anno pandemico, sono stati esempio di un’umanità che non si arrende».

I volumi sono stati acquistati dall’amministrazione comunale grazie ad un contributo della Regione Toscana a seguito dell’aggiudicazione di un bando attinente alle celebrazioni della Festa della Toscana, l’evento con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana .