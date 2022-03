SAN MINIATO – Nell’ambito della Stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, San Miniato loc. Corazzano) venerdì 25 marzo alle 21:30 è in scena Sandra Garuglieri in Nessun elenco di cose storte per la regia di Oscar De Summa, una produzione Atto Due.

Sandra Garuglieri, grande interprete della scena italiana, si cimenta sulla della cancellazione della morte. Attraverso un gioco, un giallo ludico, lo spettacolo prova a ricostruire chi ha ucciso la morte conducendoci in situazioni inaspettate, grottesche e verosimili.

Dopo una sciagura aerea, un terremoto, un incidente qualunque, vi è una grande attività intorno al luogo della disgrazia. I governi investono molte risorse per queste attività, perché non si può lasciare dei familiari di sciagure senza un corpo da piangere o diversamente detto non si può lasciare un corpo senza nome ovvero senza la ritualità che a quel nome, secondo il proprio vissuto, corrisponde. Assegnando quel nome noi assegniamo l’indirizzo a un dolore, gli diamo una forma attraverso un rito, un modo di essere vissuto e rappresentato: la vita eterna, la pace dei sensi, la liberazione dalle rinascite.

Questo non vuole essere il racconto della squadra di ricerca, né dei migranti dispersi, ma della nostra relazione con la morte attraverso un gioco, attraverso un giallo che si propone, in modo ludico, di scoprire chi ha ucciso la morte.

La stagione teatrale 2021 – 22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Regione Toscana, Ministero della Cultura.

BIGLIETTI Spettacoli Stagione 2021-22 Quaranthana

Intero 10 € | Ridotto (under 23) 8 €

Info e prenotazioni: 370 3687878 – comunicazione@teatrinodeifondi.it