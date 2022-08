FIRENZE – Il conto si preannuncia salato. Il comporto sanitario potrebbe essere soggetto a un aumento sulle bollette di 116 milioni di euro.

“È probabile che questa cifra, purtroppo, sia destinata ad aumentare”, ha sottolineato l’assessore regionale Simone Bezzini. Il rappresentante della giunta toscana ha spiegato che “l’estate così calda ha richiesto un potenziamento delle attività di condizionamento, che ha fatto lievitare i costi. Siamo contenti che il governo abbia varato delle misure” per ridurre gli effetti del caro energia, “ma ne serviranno altre nei prossimi mesi se vogliamo tenere in ordine i conti della sanità, in modo da poter pagare le bollette e garantire servizi di qualità ai cittadini”.