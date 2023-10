FIRENZE – “Se le Regioni non sono in grado di spendere le risorse nazionali e di erogare prestazioni adeguate, ben venga un soggetto che vigili sulla spesa e la qualità del servizio”. Diego Petrucci non molla la presa sulla sanità.

“La Regione Toscana ha speso tutte le risorse stanziate da Roma per abbattere le liste d’attesa? È una domanda che facciamo da mesi e nessuno è stato in grado di darci una risposta”, attacca il consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Il sottosegretario Gemmato ha spiegato che rispetto a quanto stanziato lo scorso anno per le liste d’attesa, le Regioni non sono state in grado di spendere 350 milioni di euro. A questi 350 milioni di euro si aggiungono 375 milioni di euro derivanti dal Fondo indistinto – si domanda Petrucci -. Le Regioni hanno quindi a disposizione oltre 700 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa. Perché non vengono spesi questi fondi?”.

Il consigliere, che ha presentato un’interrogazione all’assemblea toscana, infine dichiara: “Il Governo Meloni sta cercando soluzioni per abbattere le liste d’attesa, la sinistra cosa fa? Chiede solo più fondi senza dire dove e come intende spenderli”.