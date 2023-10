PISA – Un timbro a vita. Insostenibile per chi ha sempre guardato con diffidenza il vicino di casa. Cronaca vera della rivalità tra Pisa e Livorno.

Uno scenario particolare però questa volta l’ospedale Santa Chiara e per di più in uno dei momenti più belli, la nascita di una bambina. Come raccontato da Il Tirreno, elementi che non ha frenato una nonna livornese, venuta alle mani con la consuocera, straniera. Spinta dal fatto che la figlia avesse deciso di partorire a Pisa, invece che nella città natale, dove era stato seguita per tutta la gravidanza. Per riportare la calma è intervenuta la polizia, che ha bloccato le due donne.