FIRENZE – «Da agosto noi non abbiamo dichiarato il blocco delle assunzioni, questa è una falsa notizia, ma abbiamo sottoposto le assunzioni ad autorizzazione regionale. E da quel momento sono state più di mille le assunzioni di medici infermieri, Oss e altre figure autorizzate» dalla Regione Toscana.

Leggi Sanità toscana in crisi, i sindacati proclamano lo stato di agitazione

Guarda Pucci (Fp Cisl): «Stato di agitazione prosegue, da direzione ospedale risposte che non soddisfano»

Così l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini commentando lo stato di agitazione dei sindacati del comparto sanitario che denunciano il blocco delle assunzioni in Toscana. «Io sono per il dialogo, ho grande rispetto delle organizzazioni sindacali e il confronto sta andando avanti – ha aggiunto -. Però va detto che la Regione Toscana ha assunto più di ogni altra regione in Italia, 4.100 dipendenti in più lo scorso anno rispetto al periodo pre pandemico».