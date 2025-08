Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – La rassegna estiva dei Teatri di Siena “Sboccia l’Estate” prosegue il suo itinerario per i luoghi più suggestivi della città e si trasferisce nella Fortezza Medicea a partire da mercoledì 6 agosto, in collaborazione con ViviFortezza.

Si comincia mercoledì 6 agosto alle ore 21.15 con la musica di “Like a Bob Dylan”, concerto del Cinzia Tedesco Quartet: Cinzia Tedesco vocalist, Alessandro Gwis al pianoforte, Luca Pirozzi al basso e Pietro Iodice alla batteria. Venerdì 8 agosto alle ore 21.15 sarà la volta di “Gaber…e pensare che c’era il pensiero”, teatro-canzone con Luca Martella e la sua band. Per entrambi gli eventi è possibile acquistare i biglietti su TicketOne.

Una casa, una radio, una festa. Tutto sembra perfetto…ma lo è davvero? “Pop Love”, lo spettacolo della compagnia Francesca Selva che illuminerà la Fortezza sabato 9 agosto alle ore 21.15, è molto più di uno spettacolo di danza. È un viaggio viscerale tra leggerezza e inquietudine, tra l’amore e il caos di una società che ci illude di essere al sicuro.

Un finale inaspettato, tagliente, grottesco che non lascerà indifferenti gli spettatori. L’evento, a differenza degli altri appuntamenti di “Sboccia l’Estate” all’interno della Fortezza, è a ingresso gratuito. Le coreografie sono firmate da Francesca Selva; lo spettacolo, fatto di musiche coinvolgenti, atmosfere dense ed emozioni nude, vede la partecipazione di Roberto Gonnelli e cinque straordinari danzatori.

Domenica 10 agosto alle ore 21.15 appuntamento con “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati” di e con Cinzia Leone; lunedì 11 agosto alle ore 21.15 “Così lontani, così vicini”, Nicoletta Della Corte canta Conte e De Andrè. Anche per questi ultimi due eventi i biglietti sono acquistabili su TicketOne.

Dopo la pausa dovuta al Palio dell’Assunta, “Sboccia l’Estate” si trasferirà alle Fonti di Pescaia, giovedì 21 agosto alle ore 19.30, per “Sunset & Songs”, concerto aperitivo con Sergio Corbini. A partire dal giorno successivo, per motivi organizzativi, gli spettacoli inizialmente previsti alle Fonti di Pescaia si terranno invece in Piazza San Francesco, sempre a ingresso gratuito.

Il programma completo di “Sboccia l’Estate” è consultabile sul sito dei Teatri di Siena, all’indirizzo www.teatridisiena.it.