SIENA – La procura di Siena ha concluso le indagini in merito alla presunta violenza sessuale di una schermitrice, allora minorenne, in un ritiro di nazionali giovanili nell’agosto 2023. La notifica è stata inviata ai due indagati.

La giovane di nazionalità messicana, ma portacolori della nazionalità uzbeka, aveva denunciato di aver subito violenza in un hotel di Chianciano Terme. La vicenda è rimasta sottotraccia per mesi. L’avvocato della 18enne pochi giorni fa ha inviato un esposto alla federazione, chiedendo provvedimenti. A stretto giro è arrivata la risposta dell’ente federale, che ha replicato la non esistenza dei presupposti per intervenire.