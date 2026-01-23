Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Una tragedia ha sconvolto il quartiere di Shanghai a Livorno, in via Piombanti. Un 50enne è morto sul lavoro.

Intorno alle 9 di questa mattina, un operaio di 50 anni originario di Ponsacco (Pisa) ha perso la vita all’interno di un’azienda.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare ufficialmente, la vittima sarebbe rimasta schiacciata da un mezzo pesante, verosimilmente una gru impegnata nello scarico di materiale. L’incidente è avvenuto in modo fulmineo, rendendo vani i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i volontari della Svs di via San Giovanni con due ambulanze, supportati dal medico e dall’infermiere del 118 a bordo dell’automedica dell’Asl, oltre ai vigili del fuoco. Nonostante i rapidi interventi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono in corso: la polizia di Stato è intervenuta con volanti e Squadra mobile, mentre gli ispettori del Dipartimento di Igiene e Sicurezza sul Lavoro dell’Asl Nord Ovest stanno verificando le circostanze. I colleghi della vittima sono stati già ascoltati dagli investigatori per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’incidente.

L’uomo di 50 è il primo morto sul lavoro in Toscana nel 2026.

