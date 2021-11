FIRENZE – “Quest’estate abbiamo avuto numeri straordinari agli Uffizi con una percentuale di oltre il 75% di italiani, un dato che non avevamo mai visto prima. E poi solo sabato e domenica agli Uffizi abbiamo avuto più di 7.200 visitatori al giorno quindi siamo ai livelli del 2015-2016 per quanto riguarda il numero di visitatori.

Abbiamo però anche visto certi meccanismi che ritornano ai vecchi vizi; il ‘mordi e fuggi’ è sicuramente il problema più grande da affrontare e si può fare solo in maniera sistematica”. Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt in occasione del convegno “Firenze e Venezia nel day after #covid” oggi nel capoluogo toscano.

“Abbiamo visto numeri straordinari anche per la nostra iniziativa Uffizi Diffusi – ha aggiunto – questo è importante per portare il turismo fuori dal centro storico nelle periferie e addirittura nelle montagne tosco-romagnole. Questo ha funzionato: in una realtà che normalmente ha poche decine di visitatori al mese ha avuto più di 2.100 visitatori”.