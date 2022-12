FIRENZE – Oltre 7 mila persone sfilano per le vie del centro di Firenze al corteo organizzato da Cgil e Uil per la giornata di sciopero generale indetta per oggi.

I manifestanti stanno sfilando con bandiere e striscioni. Presenti molte rsu di aziende del territorio, compreso il Collettivo di Fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio. A causa del corteo, nella zona della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella si sono verificati disagi per il traffico, soprattutto sull’asse di via Nazionale. “E’ il momento di unire le persone, e non di dividerle”, ha affermato Paola Galgani, segretaria generale della Cgil di Firenze, aprendo la manifestazione, “E’ il momento della responsabilità – ha aggiunto – e noi siamo molto responsabili, quando chiediamo ai lavoratori di rinunciare al proprio salario per una giornata di sciopero, non per se stessi ma per un obiettivo più grande, che è la protezione, la tutela, l’emancipazione di tutti e di tutte”.