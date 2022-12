ROMA – Il 20 dicembre si compie il passaggio dallo standard MPEG-2 allo standard MPEG-4 e la nuova campagna di comunicazione, partita il 4 dicembre, ha proprio l’obiettivo di ricordare ai cittadini lo switch-off imminente.

Infatti, dal 21 dicembre, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD). Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione dei propri apparati; qualora, anche dopo aver effettuato la risintonizzazione, persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria TV o il proprio decoder con un apparato compatibile con l’HD.