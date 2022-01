GROSSETO – AdF, con i servizi digitali gestisci le tue utenze in modo semplice e veloce. Grazie alla forte spinta sull’innovazione, l’azienda mette a disposizione dei clienti soluzioni digitali come lo sportello digitale e l’area clienti MyFiora, strumenti semplici, sicuri ed efficaci per occuparsi delle proprie utenze ovunque e da qualunque dispositivo.

Un’opportunità che l’azienda invita a cogliere in questo periodo, ancora di più in virtù dell’attuale situazione sanitaria.

Lo sportello digitale permette di svolgere le stesse operazioni dello sportello fisico: basta scegliere il giorno e l’ora in cui prenotare un appuntamento in videochiamata con un operatore di AdF per gestire le proprie utenze in totale comodità.

MyFiora è l’area clienti che consente di gestire online le utenze idriche in pochi semplici click. È possibile collegarsi da PC o da smartphone, ovunque e senza limiti di orario.

Per accedere a MyFiora o per prenotare un appuntamento in videochiamata basta andare sul sito fiora.it e cliccare sui link dedicati.

A disposizione dei clienti restano sempre anche i numeri dedicati alla segnalazione guasti 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette, e i numeri di Attenzione al cliente 800 887755 (da rete fissa) e 0564 448844 (da cellulare e dall’estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.