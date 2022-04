SIENA – “+ Digitale – Corruzione + Democrazia. La trasformazione digitale della pubblica amministrazione” è il titolo del volume di Paolo Coppola edito da Maggioli che verrà presentato oggi a Siena (Circolo Due Ponti, via Aretina 190) sabato 23 aprile alle ore 16.30.

Sarà l’occasione per approfondire il tema degli impatti della digitalizzazione su città, turismo e metodi di governo partecipato insieme all’autore, esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Chiara Mocenni e Luigi Dallai. Modera il giornalista Michele Taddei di toscanalibri.it.

Il libro – La digitalizzazione della PA è lo strumento per eccellenza nella lotta alla corruzione, in tutte le sue mille declinazioni e sfaccettature. La corruzione, infatti, prospera nell’opacità, mentre una corretta digitalizzazione porta trasparenza. La corruzione sfrutta le ambiguità normative e procedimentali, mentre una corretta digitalizzazione porta alla totale formalizzazione dei procedimenti; e la totale formalizzazione dei procedimenti elimina le ambiguità e riduce quindi l’arbitrio e l’incertezza. La corruzione vive di scarsità di controlli, mentre la corretta digitalizzazione permette di potenziarli, poiché non solo aumenta la trasparenza, come già si è detto, ma rende possibile automatizzare alcuni di questi, riducendo così il potere del singolo sugli atti, a favore di un controllo totale e a monte. La lotta per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è anche una lotta per l’uguaglianza e per la democrazia, a favore di un potere distribuito.

L’autore – Paolo Coppola, classe 1973, sposato, due figlie, laureato in Scienze dell’Informazione con il massimo dei voti e la lode, ha un Dottorato di Ricerca in Informatica ed è Professore associato di Informatica all’Università degli Studi di Udine. Deputato dal 2013 al 2018, nel tempo ha insegnato programmazione, tecnologie web, informatica per gli archivi e le biblioteche, ingegneria del software, sistemi informativi aziendali e data warehouse, digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione e informatica e diritto. Ha tenuto seminari presso i Master dell’Università di Ferrara, della Bologna Business School e del Politecnico di Milano.