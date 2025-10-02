GROSSETO – Tre persone sono morte nell’incidente che si è verificato stamani sull’Aurelia, all’altezza di Grosseto.
Nell’impatto tra un furgone e un bus con a bordo 9 occupanti, ci sono stati anche cinque feriti.
L’intervento delle due squadre del Comando VF di Grosseto e del funzionario di servizio intervenuti, è valso all’estrazione dei feriti dai mezzi ed alla consegna al personale sanitario, oltre alla messa in sicurezza della zona.
Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta.