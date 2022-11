SIENA – “Siete matti suicidatevi”. L’offesa depositata sul muro del Centro di salute mentale dell’Asl Toscana sud est, a Siena.

Gli autori non sono ancora stati identificati, ma la questura ha avviato un’indagine in merito, mentre l’azienda ha provveduto a far rimuovere la scritta. “Verso questi atti non ci deve essere nessuna tolleranza. Il nostro stato emotivo è di grande indignazione – ha affermato Claudio Lucii, direttore di Psichiatria per la provincia -. La Direzione aziendale e tutti operatori dell’unità funzionale ribadiscono il loro quotidiano impegno per la cura delle persone e delle famiglie che si rivolgono al nostro servizio pubblico di salute mentale, con un costante lavoro di vicinanza, accoglienza e supporto”.

Sull’episodio è intervenuto anche il direttore della zona distretto, Lorenzo Baragatti: “Da parte mia vorrei sottolineare come l’odio e la discriminazione siano troppo spesso ancora presenti nella nostra società, lo sdegno per quanto accaduto, l’impegno della direzione di zona distretto nel supporto alle attività di salute mentale e nel sostegno continuo agli operatori che ringrazio personalmente per l’impegno quotidianamente profuso”.