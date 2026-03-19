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Presidio questa mattina a Firenze di fiorentini e giornalisti per difendere la storica sede di produzione Rai, in piazza Bernabei.

Erano presenti anche le istituzioni, compresa la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Unanimi i commenti e le dichiarazioni. La sindaca ha annunciato di aver preso contatti con la direzione centrale della Rai. “Abbiamo avuto la disponibilità – ha detto – per fare a brevissimo un incontro, con la speranza di poter trovare una soluzione e continuare a tenere un luogo importante come questo”.

“Ho sentito alcuni commenti rispetto a possibilità di alberghi, studentati e cose del genere – ha aggiunto la Sindaca -, ma non è all’ordine del giorno, perlomeno fino a che c’è la sottoscritta questo tema non si pone assolutamente”.

Il presidio di protesta contro la decisione è stato organizzato da Associazione Stampa Toscana, Comitato di redazione e Assemblea dei redattori della Tgr Rai della Toscana.

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