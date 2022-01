FIRENZE – Sei appartamenti di housing sociale a Palazzo Rinuccini, nel cuore dell’Oltrarno. Palazzo Vecchio ha stanziato oltre 2 milioni e 100mila euro per realizzare le sei unità abitative di social housing e spazi comuni all’interno di un palazzo di proprietà comunale in via di Santo Spirito, in pieno centro storico.

Il progetto approvato in giunta prevede il recupero e la risistemazione di sei unità abitative all’interno di Palazzo Rinuccini, in via di Santo Spirito, e la manutenzione alla struttura per una spesa complessiva di 2.161.830 euro finanziata con oneri di urbanizzazione privati. Gli appartamenti, che avranno le ultime tecnologie anche in termini di risparmio energetico, saranno accompagnati da spazi comuni che potranno essere destinati a co-working, a luoghi dove poter stare insieme nelle attività quotidiane di studio, gioco tempo libero e svago, oppure da spazi destinati a biblioteca o altro. Gli appartamenti da recuperare sono ai civici 35/41 di via di Santo Spirito all’interno di Palazzo Rinuccini: il palazzo fa parte di un ampio isolato compreso tra via Santo Spirito, via dei Serragli, via Maffa e via Sant’Agostino ed è il risultato di un progetto del XVIII secolo che unisce in un unico grande palazzo le residenze ed altre proprietà della famiglia Rinuccini. Oggi è un complesso pubblico che ha nella sua parte nord la prevalente destinazione d’uso scolastica così come previsto dalle volontà dell’ultimo proprietario.