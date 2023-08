CITTA DELLE PIEVE – Semestre in utile per Banca Centro Toscana Umbria. L’attivo lordo è di 7,5 milioni. La raccolta globale si attesta a 3,04 miliardi di euro, gli impieghi lordi a circa 1,65 miliardi di euro, le nuove erogazioni di credito (inclusi gli acquisti di crediti d’imposta) ammontano a circa 100 milioni euro.

Si consolida la redditività e il patrimonio con un Tcr del 18,86 per cento con una grande attenzione alla gestione dei rischi ed in particolare a quelli di credito: un dato su tutti l’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi, pari allo 0,4 per cento. “Confermato il percorso positivo degli ultimi anni – ha detto il presidente Florio Faccendi – che ci ha visto, grazie ai nostri soci e in collaborazione con il gruppo bancario Iccrea di cui facciamo parte, protagonisti di operazioni societarie strategiche che stanno dando i frutti sperati. Ora dobbiamo proseguire su questa strada in coerenza con il nostro modello gestionale e cooperativo dando risposte concrete ai territori e sostegno a famiglie ed imprese. Siamo consapevoli della complessità del momento e proprio per questo crediamo che ci sia ancora più bisogno del credito cooperativo, con noi lo sono le nostre cinquecento risorse umane che operano sul territorio e che ringraziamo per la professionalità e l’impegno fin qui dimostrato”.

Un quadro sottolineato anche dal direttore generale Umberto Giubboni: “Proseguiamo nell’azione di contenimento dei rischi anche persistendo nell’effettuare significativi accantonamenti, lavoriamo sulla razionalizzazione di costi e investimenti formulando, nel contempo, strategie gestionali e organizzative a carattere strutturale”.