FIRENZE – Quasi 21 milioni nel 2023 per il servizio di elisoccorso. Sette milioni e mezzo andranno all’Asl Nord Ovest, sette milioni e 900 mila euro all’Asl Sud Est e cinque milioni e mezzo all’Asl Toscana Centro.

Il servizio sanitario regionale toscano dispone ad oggi di tre elicotteri in grado di intervenire per il trasporto urgente di pazienti. Due di questi – quelli di stanza a Massa e a Grosseto – sono abilitati anche al sorvolo del mare, di giorni e di notte; il terzo invece di stanza a Firenze, all’ospedale di Santa Maria Annunziata che sorge a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli. Nel 2022 gli elicotteri sanitari della Regione Toscana hanno effettuato 2.502 missioni per trasportare pazienti dai luogo dell’incidente o dell’evento all’ospedale più appropriato.

“Continuiamo a sostenere con adeguati finanziamenti un servizio che garantisce il soccorso di chi è in pericolo di vita, in tempi rapidi e in luoghi non facilmente raggiungibili dalle ambulanze – ha affermato l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – E’ un servizio essenziale per la tutela della salute e nel quale crediamo fortemente. Per questo voglio anche ringraziare tutte e tutti i professionisti impegnati sui tre elicotteri regionali e che quotidianamente assicurano un elevato livello di assistenza”.