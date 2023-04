ROMA – Il ministro del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno firmato il decreto interministeriale con la ripartizione tra le Regioni delle risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per le aree di crisi industriale complessa.

Lo stanziamento di 70 milioni di euro complessivi finanzierà l’erogazione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché di trattamenti di mobilità in deroga.

La ripartizione dei fondi prevede 19,2 milioni per il Lazio, 10,39 per la Campania, 9,05 per la Sardegna, 8,96 per la Toscana, 6,72 per il Molise, 6,72 per la Puglia, 4,48 per la Sicilia, 2,24 per l’Abruzzo e 2,24 per l’Umbria.