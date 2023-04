FIRENZE – Le firme raccolte in appena due settimane sono 112mila. Altre 38mila e la petizione sarà tra le prime 100 di Change.org per quanto riguarda l’Italia.

Un appello in difesa della sanità pubblica, che ha visto la sottoscrizione da parte degli assessori Simone Bezzini e Serena Spinelli. “La richiesta di adeguate risorse per la sanità pubblica – sottolinea Bezzini – la richiesta di avere più medici, infermieri e personale sanitario ed assistenziale adeguatamente valorizzato o di rafforzare l’assistenza territoriale per dare concretezza alla presa in cura delle persone sono alcuni dei punti della petizione che trovano anche una risposta nella visione toscana e per questo ho deciso di aderire”. E ancora: “E’ necessario portare il finanziamento del fondo sanitario nazionale ai livelli almeno della media europea servono più risorse per dare risposte alle importanti trasformazioni demografiche in atto e ad una società sempre più anziana ed esposta a patologie croniche”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Spinelli: “La salute è un diritto fondamentale dell’individuo e interesse generale della collettività, come dice l’articolo 32 della Costituzione. Per questo dobbiamo difendere, sostenere ed investire sul nostro modello di servizio pubblico e ad accesso universale, come infrastruttura portante del Paese”.