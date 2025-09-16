Tempo lettura: < 1 minuto

EMPOLI – Notte da record la scorsa settimana all’ospedale San Giuseppe a Empoli (Firenze): sono nati sette bebè, con la stessa equipe impegnata in tutti i parti.

Un “evento raro che diventa unico se commisurato allo sforzo, alla dedizione e al coordinamento richiesti al personale sanitario, come hanno dimostrato medici, ostetriche e oss” del San Giuseppe, evidenzia la Asl Toscana centro che oggi ne ha dato notizia spiegando che ora mamme e bimbi “sono a casa e stanno tutti bene”.

L’equipe di turno, “benché preparata a far fronte anche a eventi di questa portata, ha dovuto mantenere la concentrazione alta dalle 20 della sera alle 8 della mattina, tanto, e al tempo stesso poco, è stato l’arco temporale richiesto per portare a termine sette i parti, tutti naturali”.

“Con l’ultimo parto portato a termine, anche il turno dell’equipe giungeva a termine. Prima del cambio di turno tutti hanno trovato il tempo e le forze per una foto insieme, mamme, babbi e personale sanitario, tanti sono stati il coinvolgimento e la soddisfazione”.