MONTEPULCIANO – Al via l’VIII edizione di Maestri Fuori Classe, il Festival dell’Apprendimento Continuo, unico in Italia nel suo genere, in programma a Montepulciano (Siena) dal 25 al 28 settembre, presso Palazzo del Capitano. Il tema di questa edizione sarà “Del Vivere e del Convivere – Per un Mondo più Inclusivo e Collaborativo”.

Durante il Festival sono in programma laboratori dedicati alla crescita personale e al miglioramento della propria attività lavorativa, lectio magistralis di ispirazione e le testimonianze di imprenditori italiani. E poi conferenze, workshop e attività interattive che mirano a sensibilizzare su temi cruciali come l’inclusione sociale, la collaborazione interpersonale e la sostenibilità. Esperti di vari settori condivideranno le loro conoscenze e esperienze, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici per migliorare la nostra vita quotidiana e professionale. La partecipazione al Festival MFC è gratuita e solo per i laboratori occorre prenotarsi.

Il Festival MFC è esperienza intellettuale e sensoriale, portatrice di riflessioni e per l’apprendimento di nuovi modi di cooperare, lavorare, innovare e creare reti. La kermesse dedicata alla formazione continua viene realizzata con il patrocinio ed il contributo del Comune di Montepulciano, con il patrocinio di INDIRE (Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa), del quotidiano QN LA NAZIONE, della RAI Toscana, della Biblioteca Archivio Storico di Montepulciano “Piero Calamandrei”, e con la Media Partnership di RAI Scuola.

“Crediamo che continuare ad imparare sia la competenza su cui dovremo investire nei prossimi anni – affermano Francesco Marino e Fabrizio Dafano – direttori di Maestri Fuori Classe – Apprendere è l’imperativo di chi sceglie la crescita come obiettivo a lungo termine nella propria vita. Il Festival è anche un laboratorio aperto dove le persone possono apprendere nuovi metodi e strumenti utili a far emergere e sviluppare consapevolezza di sé e capacità di stabilire “migliori relazioni”, sviluppare e integrare nuove competenze”.

«Siamo lieti di ospitare per il quarto anno consecutivo a Montepulciano Maestri Fuori Classe, un Festival che si è affermato come occasione preziosa di confronto su temi di grande attualità. Maestri Fuori Classe è un appuntamento che arricchisce il panorama culturale di Montepulciano e che pone al centro valori particolarmente significativi come inclusione, collaborazione e sostenibilità», dichiarano il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini e l’Assessora alla Cultura, Lara Pieri.

Fra i relatori ci sono Viviane Lamarque, premio strega poesia 2023, Agnese Pini, Direttrice Responsabile delle Testate QN, Il Resto del Carlino e La Nazione, Luigino Bruni, economista e docente università LUMSA Roma, Tommaso Codignola, editore e professore in storia e filosofia, Angelo Lorenzetti, allenatore Sir Safety Perugia (campioni italiani volley), INDIRE, Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa.

L’inaugurazione della VIII edizione del Festival si terrà giovedì 25 settembre, alle 17.30, con la mostra di Aisa, dal titolo “Il senso del Sacro nell’uomo: creare ponti anziché’ muri”, allestita presso il Cortile del Palazzo Comunale. Interverranno il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, l’Assessore alla Cultura, Lara Pieri, l’ideatore e Direttore del Festival, Francesco Marino. Per l’occasione la Cantina Fattoria Svetoni organizza una degustazione di vini. Fra gli altri sostenitori del Festival MFC ci sono: Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Dalab, GAMMA Productions SRL, Satur.

Si prosegue venerdì mattina presso la sala master di Palazzo del Capitano, in via Piero Calamandrei, con le Lectio Magistralis di Tommaso Codignola, Docente di Storia e Filosofia, nonché Editore dal titolo “Competizione e Cooperazione nella natura” e Agnese Pini, Direttrice Responsabile delle Testate QN, Il Resto del Carlino, La Nazione, che interverrà sul tema “Donne diritti e democrazia: una strada indissolubilmente legata”.

Il pomeriggio, alle 16,30 sarà il momento delle testimonianze di donne e uomini che condividono i valori del Festival e che si sono messi in gioco raccontando la loro storia.

“Persone, Esperienze, Idee del Territorio” è il titolo del contesto nel quale saranno raccontate queste storie. Ci saranno: Rita Agostini, Maestra Elementare; Michele Bettollini, Social Media Manager e Valerio Giunti, Allenatore e Animatore Sportivo. Alle 18.30 invece sarà il momento del Book Jockey: la parola al libro! Una selezione di autori e brani a cura di Fabrizio Dafano e Francesco Marino. La giornata si concluderà con la degustazione di vini curata dalla Cantina Carpineto di Montepulciano.

Nella giornata di sabato 27 settembre le attività del Festival iniziano, sempre alle 10,00, con la Lectio Magistralis di Angelo Lorenzetti, Allenatore della Sir Safety Perugia, dal titolo “Ruoli, Relazioni, Responsabilita’: Anatomia di una Squadra”. E si prosegue con “L’offerta formativa tra Europa e piccoli borghi”, curata dalle ricercatrici Sara Pagliai e Giuseppina Rita Jose Mangione di INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, e con una testimonianza di Romina Pierantoni, sindaca di Borgo Pace (PU).

A seguire il laboratorio “Vivere e Convivere con le Emozioni” curato da Francesco Marino, docente di Intelligenza Emotiva dell’Università degli Studi Internazionali di Roma. Lo stesso docente è stato anche protagonista con una Lectio Magistralis dell’apertura dell’anno scolastico degli studenti delle scuole di Montepulciano. Per concludere la terza giornata del Festival interverrà il saggista, e docente dell’Università degli Studi Roma Tre, Fabrizio Dafano, con una Lectio Magistralis dal titolo “Vita Activa: il Gioioso Impegno del Convivere”. La giornata conclusiva del Festival dei Maestri Fuori classe, domenica 28 settembre, prevede inoltre la Lectio Magistralis di Luigino Bruni, Economista, Saggista e Docente dell’Università Lumsa di Roma e la partecipazione straordinaria della scrittrice e poetessa, vincitrice del Premio Strega Poesie 2023, Vivian Lamarque.

La mostra di Aisa

“Il senso del Sacro nell’uomo: creare ponti anziché’ muri

Cortile del Palazzo Comunale

Le opere – spiega lo stesso artista – si interrogano e riflettono sulle interpretazioni distorte di ciò che è sacro: il denaro inteso come accumulo illimitato, la carriera perseguita ad ogni costo, il potere esercitato per sopraffare gli altri, il possesso di beni superflui o persino di altri esseri umani. Quando queste visioni contrastanti raggiungono estremismi inaccettabili, arrivando a minacciare quel limite invalicabile che ciascun essere umano riconosce come sacro, quel valore assoluto da difendere, nascono inevitabilmente conflitti che nei casi più gravi sfociano in disastri umani e sociali. Con le mie opere cerco di evidenziare, ed in certi casi, indicare una via d’uscita da tali contrasti raggiungono estremismi inaccettabili, arrivando a minacciare quel limite invalicabile che ciascun essere umano riconosce come sacro, quel valore assoluto da difendere, nascono inevitabilmente conflitti che nei casi più gravi sfociano in disastri umani e sociali.

Con le mie opere cerco di evidenziare, ed in certi casi, indicare una via d’uscita da tali contrasti attraverso il rispetto e la gentilezza verso tutti, in particolare verso i più deboli ed indifesi; attraverso la tolleranza, intesa come capacità di comprendere le esigenze altrui, che raramente coincidono con le proprie, è da questi valori che si giudica il livello di una società, non solo dal PIL. Spesso questo richiede piccoli o grandi sacrifici personali, rinunce a vantaggi individuali, ma proprio da questi gesti può nascere un mondo migliore e più giusto.

Maestri Fuori Classe

Maestri Fuori Classe è un’associazione culturale, il cui scopo principale è l’interesse generale della comunità, la promozione umana, l’integrazione sociale dei cittadini, la creazione di un ambiente fertile per la proliferazione di iniziative volte allo sviluppo culturale di tutte quelle realtà disposte a mettersi in gioco. Si occupa di promozione culturale, attività formative di aggregazione e comunicazione.