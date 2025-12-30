Tempo lettura: 2 minuti

SORANO – Terremoto politico nel Comune di Sorano (Grosseto): sette consiglieri comunali su dodici hanno rassegnato le dimissioni, portando alla decadenza del sindaco Ugo Lotti e aprendo le porte al commissariamento prefettizio.

La Prefettura di Grosseto ha affidato l’incarico alla viceprefetta Maria Paola Corritore, che garantirà la continuità amministrativa fino alle elezioni anticipate.

Il consiglio è imploso lunedì sera, durante l’assise consiliare. Le dimissioni sono arrivate dal gruppo Trasparenza Civica – nato dall’uscita dalla maggioranza della vicesindaca Barbara Belcari, dell’assessora Letizia Gagliardi e dei consiglieri Cristina Ichim, Francesco Corfidi e Albano Carrucoli – più due esponenti di minoranza, Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni di Sorano Civica.

“Siamo consapevoli del passo che abbiamo fatto, ma al punto in cui erano arrivate le cose non avevamo alternative”, afferma in una nota il gruppo Trasparenza Civica. “Volevamo un confronto su una serie di problemi – aggiungono – ma il sindaco non ha voluto nemmeno ascoltare. Nei ultimi giorni si era persino affacciata l’ipotesi di una sorta di nuova mini-maggioranza con lo stravolgimento del risultato elettorale. A questo punto ci siamo assunti come sempre le nostre responsabilità per coerenza con l’impegno che abbiamo preso con i cittadini e per rispetto delle regole democratiche”.

Da minoranza, Santarelli e Vanni spiegano: “Abbiamo ritenuto che, non esistendo più la maggioranza che ha vinto le elezioni, il rispetto delle regole democratiche imponesse di tornare al voto”.

Il commissario Corritore potrebbe dover gestire anche l’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora, incarico affidato ad agosto proprio a Lotti dopo Giovanni Gentili (sindaco di Pitigliano), fino a luglio 2026 o comunque alle nuove elezioni soranesi. “Assicurando la continuità amministrativa e gestionale del Comune fino al ripristino degli organi ordinari, secondo quanto previsto dalla legge”, precisa il prefetto nella nota di nomina, disposta in tempi strettissimi dopo le dimissioni di ieri.

