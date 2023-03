SIENA – SI Riabilita, nuovo Centro Fisioterapico a Siena, apre sabato 11 marzo dalle ore 16, all’interno dello spazio RIABILITIAMO alla Coroncina – Strada della Tressa n° 9, presso il Centro Commerciale Tressa.

L’Associazione tra professionisti inaugura la propria attività nello stesso luogo in cui trovano posto anche diversi ambulatori di medici di varie specializzazioni, con cui Si riabilita collabora, che sarà possibile incontrare e conoscere nella stessa occasione. Si Riabilita impronta la propria filosofia nel ritorno alle origini del rapporto terapista-paziente che consiste nel dedicare alla persona il tempo necessario, dimostrando di essere capaci di ascoltarla, comprendere i suoi bisogni e attivare una collaborazione interdisciplinare anche con i medici presenti, che individui il migliore trattamento per raggiungere il massimo risultato. Cura e prevenzione. Si Riabilita vuole realizzare un luogo in cui il paziente trovi risposta alle proprie domande e non perda tempo prezioso nella ricerca della migliore qualità di vita possibile, tutelando così la propria salute fisica e psichica. L’idea è quella di educare la persona a prendersi cura di se stessa, senza aspettare che il problema assuma dimensioni devastanti.

Il Centro è stato realizzato all’interno di uno spazio privo di barriere architettoniche, facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici e dotato di ampio parcheggio riservato. Si Riabilita non dispone solo di una vasta gamma di attrezzature tecniche, ma di mani esperte e menti aperte per disegnare un modello riabilitativo che possa sfidare il futuro, poggiando su esperte professionalità e giovani leve promettenti.