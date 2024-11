SIENA – Sul piatto della bilancia ci sono 2 milioni. Messi in campo come plafond per aiutare le imprese danneggiate dall’alluvione del 17 ottobre scorso.

In più, le aziende con sede operativa nel territorio del capoluogo potranno avere un ulteriore sostegno grazie al contributo in conto abbattimenti interessi, voluto dall’amministrazione guidata da Nicoletta Fabio. Un patto a tre fra Finanziaria senese di sviluppo, Chianti Banca e Comune di Siena che riguarda tutte le aziende della provincia.

“Di fronte ad eventi incontrollabili, come ad esempio la recente alluvione che ha colpito il nostro territorio, le istituzioni e tutti gli attori coinvolti devono necessariamente fare rete. In attesa di nuove indicazioni sui ristori da parte della Regione Toscana abbiamo deciso di muoverci, prima del periodo festivo, con uno stanziamento importante finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse, che va a unirsi allo all’altro stanziamento a fondo perduto di oltre 200mila euro che abbiamo già annunciato e che metteremo a disposizione della comunità senese”, ha sottolineato Fabio.

“Come abbiamo fatto altre volte in caso di eventi di questo tipo, e nel corso della pandemia del 2020, abbiamo cercato di intervenire velocemente – ha fatto notare Massimo Terrosi, presidente della Fises – Questo è il nostro ruolo: essere a fianco delle imprese del territorio. E’ chiaro che tutti stanno aspettando anche altri interventi di ristoro”.

Considerazioni ribadite da Chianti Banca. “Il legame tra una banca di credito cooperativo e il territorio non è solo un valore, ma un impegno concreto che si rafforza soprattutto nei momenti di emergenza e difficoltà – ha affermato il presidente Cristiano Iacopozzi – Mai come in questi casi l’unione e la solidarietà devono fare la forza: la collaborazione con Fises e il Comune di Siena ci fa trovare pronti a sostenere comunità ed economia locale come la missione di una Bcc impone di fare”. Le imprese, fanno sapere i promotori, possono già presentare le domande di finanziamento sia a Fises che a Chianti Banca.

