SIENA – Sarà assegnato a Luca Venturi, patron e fondatore del concorso fotografico Siena International Photo Awards, il Premio Mangia 2024 massima onorificenza civica della città del Palio.

Lo ha stabilito la commissione del Concistoro del Monte del Mangia presieduta dal sindaco Nicoletta Fabio dopo la conclusione della fase istruttoria con la valutazione delle candidature. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 15 agosto al Teatro dei Rinnovati, con inizio alle ore 11.30. Sarà proprio il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio a conferire a Luca Venturi l’importante riconoscimento, per aver “contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo”. Le Medaglie di Civica Riconoscenza andranno, invece, all’Associazione culturale “La Diana”, a Emilio Frati candidato dalla Contrada della Lupa e a Paolo Goretti candidato dalla Contrada del Drago, “che si sono resi, con la propria opera, cittadini benemeriti”. La premiazione sarà preceduta, alle ore 10, dalla Messa Solenne in Duomo. Il Siena Awards è un progetto indipendente che è nato con l’obiettivo di far diventare Siena e il suo territorio la capitale internazionale della fotografia; un grande raccoglitore di eventi esclusivi che coinvolge ogni anno fotografi internazionali, amatori, talenti emergenti, appassionati e tutto il pubblico che ama la cultura.