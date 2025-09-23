Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Tutto pronto per l’11esima edizione del Siena Awards Photo Festival, il festival internazionale della fotografia e delle arti visive che trasformerà Siena e il suo territorio (Sovicille e Castelnuovo Berardenga) in un palcoscenico diffuso dedicato ai grandi temi attuali: diritti umani, disuguaglianze, ambiente, migrazioni e guerra.

La rassegna, diretta da Luca Venturi e in programma dal 23 settembre al 23 novembre si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale e proporrà un intenso programma di mostre, incontri e progetti dedicati alla fotografia e alle arti visive.