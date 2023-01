SIENA – Manca l’ultimo passaggio. Quello interno agli organi centrali di Fratelli d’Italia, a Roma. Poi Emanuele Montomoli diventerà a tutti gli effetti il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative di Siena.

Il rinvio dell’incontro odierno dei rappresentanti locali, che si terrà invece nel fine settimana, sarebbe dovuto proprio a questo ulteriore step. FdI, dopo che il faccia a faccia tra Enrico Tucci e Montomoli, si sarebbe convinta a seguire la strada indicata da Lega e Forza Italia.

Un po’ i tempi ristretti, un po’ l’impossibilità a trovare alternative valide, avrebbero giocato un ruolo determinante nel ricadere sul direttore scientifico di Vismederi. Eppure nelle ultime ore non sarebbero mancati tentativi delle liste civiche di compattare tutto il fronte su Massimo Castagnini, che sarà presentato domani pomeriggio.

Risultati vani. “La bandiera la devono ammainare loro”, la replica. Non a caso stamani Uniti per Siena, dove compare anche l’assessore Paolo Benini ha lanciato un appello in nome dell’unità: “Il nostro auspicio è che tutte le forze politiche del centrodestra senese diano il loro fondamentale contributo ad una candidatura comune, condivisa assieme alle altre forze civiche che compongono la maggioranza dell’amministrazione De Mossi”. A questo punto, parole al vento.