CARMIGNANO Dopo aver scritto nei giorni scorsi alla console cinese di Firenze, Yin Qi, una lunga lettera nella quale si lamentava dell’abbandono selvaggio di sacchi neri nei boschi e terreni del territorio comunale, oggi il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, ha fatto un sopralluogo insieme ad alcuni imprenditori cinesi inviati dalla console.

Si tratterebbe di tonnellate di scarti tessili abbandonati in enormi sacchi neri, che finiscono per formare discariche abusive e improvvisate, in particolare nelle immediate vicinanze della zona industriale di Seano.

“Riteniamo necessaria la collaborazione della comunità cinese per contrastare il fenomeno”, aveva scritto alla console cinese. “Chi ha competenze in ordine pubblico e sicurezza, deve incrementare i controlli interforze per riportare la “legalità costituzionale” in questi luoghi di lavoro. Troppo spesso diventati luoghi di illegalità e di sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori. C’è bisogno dell’impegno di tutti per risolvere la situazione”, ha concluso il sindaco.