SIENA – Non risultano più iscritti nell’elenco della sezione di Siena di Sinistra Italiana i dieci nominativi di cittadini albanesi rispetto ai quali il segretario provinciale Antonio Canzano ha presentato un esposto ai Carabinieri, ritendo la loro iscrizione ‘anomala’.

Dopo l’intervento della segreteria nazionale, come confermato dal garante Giovanni Paglia nominato dopo il commissariamento della federazione regionale toscana, sono stati spostati e iscritti nella sezione estero. “Si sono iscritti a Siena, avendo verificato che non avevano residenza in Italia, li abbiamo registrati nella federazione estero. L’iscrizione non è vincolata ad avere la residenza in Italia”.

“Non sapevo ne avessimo una” di federazione estero – sottolinea sorpreso Canzano – dopo aver verificato che non risultano effettivamente più su Siena.

Boom di tesseramenti a Sinistra Italiana, ma gli iscritti non lo sanno. Esposto del segretario di Siena Antonio Canzano (agenziaimpress.it)

Intanto c’è l’annuncio della data del congresso regionale che si svolgerà il prossimo 25 febbraio. “Sinistra Italiana sta concludendo nei tempi previsti, con l’indizione del Congresso regionale, la fase di commissariamento della segreteria toscana. Quello che ho trovato è un partito desideroso di rimettersi in moto, come dimostra il forte numero di nuove adesioni pervenute in questi tre mesi, con una forte presenza di giovani” ha detto Giovanni Paglia.

“Si conferma l’apprezzamento per la nostra proposta politica, volta a costruire una soggettività rossoverde – prosegue l’esponente di SI – capace di tenere insieme le lotte per la giustizia sociale e ambientale, nonché l’impegno per un paese sempre più laico e libero. Le elezioni politiche avevano d’altra parte già premiato la lista toscana di Alleanza Verdi Sinistra con uno dei migliori risultati nazionali, consentendo l’elezione di Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi.

“Ora ci aspetta una fase che si aprirà con la presentazione dei documenti congressuali da parte degli iscritti, proseguirà con il dibattito in tutte le Federazioni provinciali e si concluderà con l’elezione dei delegati al Congresso Regionale del 25 febbraio, attraverso il voto su una piattaforma digitale certificata”.

“Sono certo che Sinistra Italiana – conclude Paglia – saprà trovare la strada della massima unità e soprattutto rilanciare il proprio impegno per contribuire in Toscana e in Italia a determinare un’alternativa concreta al Governo delle destre”.