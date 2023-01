PISA – Il 2022 segna un forte recupero per il turismo a Pisa con oltre 1,6 milioni di presenze e quasi 700mila arrivi (696.252). Non ancora pienamente recuperati i valori pre-Covid. Un trend comunque positivo nel biennio 2021-2022.

Rispetto al 2020, nel 2022 le presenze sono cresciute rispettivamente del +82% mente gli arrivi del +152%, grazie anche al ritorno dei turisti stranieri (+287% di arrivi e +242% di presenze sul 2020). Bene anche il dato dei turisti italiani (+61% di arrivi e +22% di presenze sempre sul 2020).Tiene il settore alberghiero con 852mila presenze (+118% sul 2020 e +41% sul 2021), con il 56% di turisti stranieri. Infine, oltre 100mila le presenze che hanno utilizzato le locazioni turistiche. Sono alcuni dei dati raccolti dall’Ufficio del turismo del Comune di Pisa sulla base della comunicazione dei flussi turistici effettuata dalle strutture ricettive e dalle locazioni turistiche che nel corso dell’anno comunicano le proprie movimentazioni mensili.

A conferma dei dati, nel 2002 è risultato positivo anche il movimento dei turisti che si sono rivolti ai tre InfoPoint cittadini (piazza Duomo, piazza XX Settembre e, nel periodo, estivo a Tirrenia) con oltre 82mila contatti, di cui il 70% stranieri.

«I dati che presentiamo indicano come siamo finalmente sulla strada della ripresa – spiega il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Il crollo di arrivi e presenze del 2020 a causa del Covid è stato drammatico (-54% di presenze e -66% di arrivi) ma, nel biennio 2021-2022, Pisa ha dimostrato di essere una città fortemente attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, con il ritorno dei turisti stranieri. Il nostro obiettivo a questo punto, salvo le incertezze internazionali (pandemia, guerra, crisi economica) è di tornare in questo 2023 ai dati del 2019 che per Pisa fu un anno record di presenze e arrivi. E che ci pose tra i primi Comuni in Italia per presenze con 1,8 milioni, in Toscana dietro solo a Firenze. Anzi, vogliamo superare i numeri di quell’anno».

Pandemia e crisi del turismo Con la pandemia e le conseguenti incertezze dovute al diffondersi del virus e alle limitazioni agli spostamenti, i numeri anche a Pisa sono precipitati. Nel 2020 è stato registrato -54% di presenze (911.013) e -66% di arrivi (276.299), seppure leggermente migliori rispetto al -70% a livello nazionale.

Segnali di ripresa Con il 2021 è iniziata la ripresa, confermata nel 2022 che sembra avviare il settore alla normalità, grazie all’adattamento alla convivenza con il virus Covid-19 e al ritorno degli stranieri in Italia.

Anche a Pisa si è registrata la ripresa dei flussi turistici verso la città e il litorale e nel 2022 le presenze, rispetto al 2020 anno del Covid, sono cresciute del +82% e gli arrivi del +152%. Bene anche il dato di confronto con il 2021 con le presenze aumentate nel 2022 del +38% e gli arrivi del 61%.

In particolare sono ritornati gli stranieri, come conferma il dato +287% degli arrivi nel 2022 sul 2020 e +242% delle presenze. Il confronto con il 2021 segna per il 2022 +123% di arrivi e +101% di presenze.

Anche gli italiani sono tornati a crescere, segnando +61% di arrivi e +22% di presenze sul 2020. Il confronto con il 2021 segna per il 2022 +12 % di arrivi e +4 % di presenze.

Tra le note positive, da segnalare che ha tenuto il periodo medio di permanenza, attestato in fase pre-Covid a 2,4 notti (dato identico nel 2017-2018-2019), poi salito addirittura a 3,3 notti nel 2020 e a 2,8 notti nel 2021, per poi assestarsi nuovamente a2,4 notti di permanenza media.

Aumentati i posti letto disponibili Nel settore alberghiero nel 2022 sono stati attive 74 strutture per un complessivo di 6.273 posti letto. Sono 474 le strutture extralberghiere per una capacità ricettiva di 10.445 posti letto. Dal 2019 sono state attivate anche le locazioni turistiche che risultano 537 per un totale di 2.322 posti letto. In totale i posti letto disponibili nel Comune di Pisa sono passati da 18.799 del 2019 a 19.040 del 2022 (+ 1,3%).

Arrivi turistici Il fronte degli arrivi (dati ancora provvisori) registra nel 2022 un sostanziale ritorno al 2017. Infatti gli arrivi sono stati 696.252, ma la pandemia ha annullato gli incrementi del 2018 e soprattutto del 2019 quando gli arrivi furono 824.695 (-15%).

Tuttavia, il trend segna una balzo del +56% nel 2021 e del +62% nel 2022. Un dato che rimbalza addirittura al +152% se rapportato al 2020.

Tra gli arrivi il 62% sono stranieri (429.529). Anche in questo caso, si è trattato di un massiccio ritorno rispetto al 2020 (110.871, +287%) e al 2021 (192.475, +123%). Rimane ancora la distanza sul 2019 quando gli arrivi furono 519.459 (-17%), mentre quasi annullate le distanze con il 2017 (-0,5%).

Simile il dato del 38% degli arrivi italiani (266.723). Nel 2022 vi è stato un incremento del +12% sull’anno precedente (237.661) e del +61% sul 2020 (165.428). Rispetto al 2019 il dato registra -13%.

Presenze turistiche Nel 2022 (dati provvisori) le presenze turistiche al momento registrate sono ritornate ai livelli del 2017. Il dato di 1.660.422 presenze, composto dal 51% di stranieri (854.609) e dal 49% di italiani (805.813) è un forte segnale di ripresa del turismo a Pisa.

Se rapportato al 2021 rappresenta un balzo del +38% e addirittura dell’+82% sul 2020. Rimane ancora la distanza sul 2019, anno di maggiori presenze turistiche (-16%), mentre risultano annullate le distanze con il 2017 (-0,1%).

La ripresa nel biennio 2021-22 è stata assicurata dal ritorno degli stranieri, mentre le presenze degli italiani si sono dimostrate costanti negli anni, garantendo nel 2020 che il crollo del -54% rispetto all’anno precedente non fosse ancora più drammatico.

Nel 2022 le presenze straniere sono state 854.609 (51% sul totale), registrando un +101% sull’anno precedente e +242% sul 2020. Superate le presenze del 2017 (832.392) ma un -15% sul 2019, anno del massimo di presenze a Pisa.

Le presenze degli italiani nel 2022 sono state 805.813 (49% sul totale) rappresentando un incremento del +4% sul 2021 e del +22% sul 2020 (661.509). Il calo rispetto al 2019 è del -19%.

Periodo medio di permanenza Pisa si conferma una città dalla permanenza media di 2,4 notti, anche se il 2021 ha visto una lieve crescita a 2,8 notti a persona nelle strutture del territorio. Nell’anno più intenso del Covid, 2020, il dato era addirittura salito a 3,3 notti di media di permanenza.

Dati di settore Nel settore alberghiero il 2022 ha registrato 852.936 presenze turistiche. In pratica 153.462 presenze in meno rispetto al 2018, che segnò il dato migliore di presenze con 1.006.398 (-15%). Tuttavia, rispetto al dato peggiore del 2020 (appena 390.259) c’è stato un forte recupero nel 2021 (+55%) e nel 2022 (+118%). Bene anche il dato del 2022 sul 2021 che ha registrato un incremento del +41%. Nel 2022 il 44% delle presenze negli alberghi sono risultati italiani (380.257) e il 56% stranieri (472.679).

Nel settore extra alberghiero nel 2022 le presenze (807.486) hanno superato quelle del 2017 (740.595) senza però avvicinarsi al 2019 (1.020.593, -21%), dato migliore del periodo. Tuttavia, il 2022 registra un forte incremento rispetto al 2021 (+35%) e al 2020 (+55%). Il 53% delle presenze sono italiani (425.556 e il restante 47% stranieri (381.930).