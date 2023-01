FIRENZE – A poco più di una settimana dall’inizio dei saldi invernali arrivano i primi segnali positivi: le vendite di fine stagione, cominciate in Toscana lo scorso 5 gennaio, confermano i pronostici e la buona tendenza dei consumi che si è avuta nel periodo delle festività natalizie, con numeri in linea con l’andamento degli anni pre-Covid e la spesa media supera i 200 euro a persona. È quanto dichiara, in una nota, Fismo Confesercenti Toscana (Federazione italiana settore moda).

A fare da traino al primo appuntamento commerciale dell’anno sono stati anche i consistenti flussi di visitatori avuti per il ponte dell’Epifania, soprattutto nelle grandi città a forte vocazione turistica. “Per la prima volta dopo la pandemia, anche in Toscana, come nella restante parte del Paese, si assiste ad un rallentamento delle vendite online: la prima settimana di saldi ha fatto registrare infatti una buona affluenza nei negozi fisici da parte dei consumatori toscani, che premiano la fidelizzazione e l’attenzione verso il cliente dei commercianti – dichiara Marco Rossi, presidente Fismo Confesercenti Toscana -. Confermata la spesa media prevista a fine dicembre, che supera i 200 euro a persona: auspichiamo che il trend venga confermato anche in questo secondo weekend di saldi”.

Secondo Fismo acquisti ‘top’ e più gettonati sono le calzature donna, i piumini e cappotti, le calzature uomo, l’abbigliamento in generale e soprattutto lo sportswear, gli accessori di pelletteria come borse e zaini, l’intimo. Con l’ondata di freddo prevista, si auspica un’accelerazione delle vendite soprattutto per quanto riguarda i capispalla più pesanti che ancora non sono stati acquistati date le temperature meno rigide.