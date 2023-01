FIRENZE – La Firenze-Pisa-Livorno sarà a pedaggio, già dal 2024. La misura riguarderà solo i mezzi pesanti e potrebbe generare entrare per 14 milioni.

Da destinare alla società in house “Toscana Strade spa”, presentata questa mattina in Regione e che vedrà luce nel corso del 2023. Oltre 7 milioni dovrebbero poi arrivare dagli autovelox e altrettanti li metterà l’ente regionale. Non sono previsti caselli, ma cinque varchi invisibili, a terra o in aria, che si collegheranno direttamente al telepass, senza intralciare il traffico.

“Toscana Strade non si dovrà solo preoccupare di manutenere bene la strada – ha spiegato il presidente regionale Eugenio Giani -, ma anche di programmare nuovi investimenti, nuove progettazioni per progressivamente rendere più sicura la Fi-Pi-Li, garantendo le corsie di sicurezza. Questo è l’obiettivo che ci poniamo per tutto il tratto. E in alcuni tratti anche una terza corsia. Penso ad esempio al tratto che va dall’incrocio con l’autostrada da Firenze-Scandicci fino a Lastra a Signa, dove verrà il nuovo ponte. Per l’altro tratto della terza corsia penso a quello da Pontedera al bivio tra Pisa e Livorno dove, d’estate , col pendolarismo verso le località di mare si creano le maggiori difficoltà”.