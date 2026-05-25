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FIRENZE – Piccoli indicazioni, ma che lasciano già un’impronta su questa tornata di elezioni amministrative.

Affluenza al voto

Intanto il dato dell’affluenza al voto in Toscana indica un calo degli elettori a Prato, Viareggio e Arezzo, mentre è in crescita a Pistoia. Netto calo anche a Viareggio (Lu) dove il dato dell’affluenza si ferma al 55% (63% nel 2021) e a Cascina (Pi) dove si è recato ai seggi il 51% (69,5% nel 2021). Forte calo anche a Figline Incisa (Fi) passata dal 66% al 56% e a Sesto Fiorentino (Fi) con un calo del 2% passato da 57% al 55%.

Prato

Secondo gli exit poll Rai, Matteo Biffoni (centrosinistra) riconquisterebbe Prato al primo turno (forbice tra 49,5% e 53,5%). L’avversario del centrodestra, Gianluca Banchelli, non sfonderebbe il 30%; Claudio Belgiorno tra il 7 e il 9%.

Arezzo

Arezzo invece dovrà aspettare, secondo gli exti poll, due settimane per conoscere il successore di Alessandro Ghinelli. Giani Comanducci (cdx) e Vincenzo Ceccarelli (csx) andrebbero al ballottaggio: in testa nettamente il primo, on una forbice tra il 41,5 e il 45,5%, mentre l’ex capogruppo Pd in Regione sarebbe fermo tra il 32 e 36%. Buono il risultato per il civico Marco Donati, che, costenuto da liste civiche e Azione, sfiora il 20% (forbice tra il 15,5 e il 21,5%) e che potrebbe dunque essere decisivo per il risultato finale.

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