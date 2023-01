FIRENZE – “Con questa mossa la dirigenza nazionale di fatto ha dato ragione su Siena a Canzano, e ha quindi riconosciuto l’anomalia. Quindi a maggior ragione la mia richiesta di istituire una commissione di verifica è oggi più che mai idonea e pertinente”.

Nel querelle sui tesseramenti ‘anomali’ di Sinistra Italiana in Toscana, interviene Ivan Moscardi segretario di Firenze, altra federazione dove si è registrata un’impennata di iscritti nelle ultime settimane. “Che paura c’è? – si chiede Moscardi – Del resto lo fa anche il PD a Livorno, quello di aprire una commissione per verificare se la corsa agli iscritti precongresso, è una cosa fisiologica oppure se c’è dell’altro. Oppure, in seconda ipotesi, se proprio la commissione di verifica non si vuole fare, allora si cristallizzi la situazione al 15 ottobre 2022, data della votazione del commissariamento da parte della direzione nazionale, e votino solo gli iscritti a quella data. Del resto non è un congresso, ordinario di quelli che contribuisce a formare la linea politica nazionale, ma straordinario sulla base della revoca degli organismi dirigenti” conclude il segretario.

