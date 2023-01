SIENA – “Dopo un lungo periodo, che ci ha visti impegnati attivamente al tavolo del centro sinistra senese, esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la decisone di procedere alla scelta del candidato a sindaco di Siena mediante lo strumento delle primarie”.

Lo sottolinea Antonio Canzano, segretario di Sinistra Italiana Siena spiegando come “siamo sempre stati convinti che, in questo scenario, lo strumento delle primarie non sia

solo l’arbitro di una sfida tra candidati, ma bensì può esercitare quella funzione sociale

aggregativa di tutte le progressiste e i progressisti che si riconoscono nei valori della

sinistra. Come Sinistra Italiana Siena sosterremo Ernesto Campanini”.

“Persona di assoluto valore, con lui e il gruppo IEP abbiamo condiviso fin

dall’inizio un percorso di collaborazione politica e siamo fermamente convinti che lui

rappresenti al meglio quei valori progressisti di sinistra ai quali ci siamo sempre ispirati, a

lui andrà il nostro appoggio in queste primarie” conclude Canzano.