PIOMBINO – La manifestazione nazionale “contro i combustibili fossili e per lo sviluppo delle energie rinnovabili” si svolgerà l’11 marzo a Piombino (Livorno). Lo hanno fatto sapere i comitati Gazebo 8 giugno, Liberi Insieme e La Piazza che si battono contro il posizionamento del rigassificatore di Snam nel porto di Piombino.

Il corteo partirà dal Centro giovani di Piombino alle ore 14. “Dopo le ultime notizie relative al progetto che farebbe diventare Piombino la porta di accesso al gas algerino per tutta Europa – scrivono i comitati in una nota – crediamo che la manifestazione dell’11 marzo sia ancora più importante”. In vista dell’iniziativa nazionale, spiegano i comitati, è indetta un’assemblea online, il 31 gennaio alle ore 18.