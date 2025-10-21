Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – ‘Magnifica presenza’ di Ferzan Ozpetek, il 24 ottobre ai Rinnovati, alza il Sipario Rosso dei Teatri di Siena 2025 – ’26, direzione artistica Vincenzo Bocciarelli.

Una serata inaugurale ricca di eventi: ‘Magnifica presenza’, alle 21, sarà preceduta dal red carpet nel Cortile del Podestà e da una sfilata di grandi nomi del mondo dello spettacolo.

«Con grande emozione – commenta Bocciarelli – iniziamo la stagione teatrale Sipario Rosso ai Rinnovati, ricca di occasioni e ospiti importanti. Con i consolidati Sipario Rosso e Sipario Blu, arrivano due novità: Extra Sipario, un viaggio verso nuovi orizzonti; il Gran Galà delle Arti Sceniche, che celebra il meglio del teatro nelle sue espressioni». Sul red carpet, accompagnati dal direttore Bocciarelli, sfileranno, fra gli altri, Gabriel Garko, Antonio Grosso, Federica Luna Vincenti, Vanessa Gravina, Ofelia Passaponti, Roberta Beta e Sara Maestri.

Ozpetek prosegue il percorso inaugurato con Mine vaganti e torna a teatro con l’adattamento scenico di uno dei suoi successi del grande schermo. Anche con Magnifica Presenza, il regista, tra i più amati del nostro cinema, dirige un cast di interpreti superiori: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Animano una commedia dove illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto si mescolano e si fondono.

È la storia di Piero, un giovane che si trasferisce a Roma con l’ambizione di diventare attore e che vede la sua nuova esistenza turbata da strane presenze, che solo lui può vedere. Appartengono ad una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi.

Un’esperienza teatrale immersiva, che evidenzia la capacità di Ozpetek di trasportare le sue storie dallo schermo al palcoscenico con maestria e sensibilità. Il regista condensa le emozioni del film non perdendo mai il giusto ritmo nonostante i vari escamotage per frammentare i tempi del racconto. Ne emerge uno spettacolo dinamico che, con un finale ancor più coinvolgente, conquista una nuova identità.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!