FIRENZE – Sul ricorso contro il rinnovo e l’estensione dell’Autorizzazione integrale ambientale dello stabilimento Solvay a Rosignano (Livorno), presentato dal fondo Bluebell Capital Partners, il Tar della Toscana è orientato a calendarizzare un’udienza entro la fine dell’anno.

Bluebell e Wwf ricorrono al Tar. No al rinnovo delle autorizzazioni per la Solvay

Almeno così ha spiegato Carlo Testori, presidente della seconda sezione del tribunale, in una conferenza stampa circa i tempi per la trattazione del ricorso presentato per l’annullamento del decreto emesso il 20 gennaio 2022 dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Entro fine anno presumo che lo tratteremo”, ha detto Testori, precisando che l’udienza “non è ancora stata calendarizzata”, e che l’azienda chimica “è oggetto di diversi ricorsi” che “cerchiamo di raggruppare”. Il ricorso era stato presentato dal fondo Bluebell Capital Partners, e sottoscritto anche da Wwf Italia, associazione Project Zero, Medicina Democratica e cittadini di Rosignano.