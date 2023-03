FIRENZE – Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana delle modifiche alla legge 71 del 2017, che disciplina il sistema di interventi per il sostegno delle imprese, “finalmente si interviene sulla semplificazione dei finanziamenti alle imprese in vista del prossimo avvio dei nuovi fondi strutturali: così diamo una mano allo sviluppo”. Lo affermano in una nota congiunta Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato Imprese e Confindustria della Toscana.

Le novità introdotte, osservano le associazioni, “riducono una parte degli oneri burocratici a carico delle imprese e rendono meno gravoso il sistema sanzionatorio. Sono anche stati inclusi temi come i contratti di sviluppo e gli ecosistemi dell’innovazione, che ad oggi non erano espressamente menzionati. Con la finalità di incoraggiare e sostenere gli investimenti delle imprese, la legge prevede inoltre la novità per la Regione di promuovere e sviluppare con le associazioni di categoria regionali un sistema di facilitazione e informazione sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale ed europeo, che riconosce il ruolo delle Associazioni in questo campo e favorirà collaborazioni tra pubblico e privato anche nel contesto del Pnrr”.