PISA – La casa dei genitori del deputato leghista Edoardo Ziello, è stata oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco.

E’ lo stesso parlamentare, eletto nella circoscrizione di Pisa, ad averlo raccontato sulla sua pagina Facebook.

“Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l’infrastruttura dopo diverse ore di sospensione – ha scritto Ziello-. Mi dispiace che le autorità di polizia giudiziaria debbano impiegare del tempo per ciò che è successo ai miei danni perché ci sono ben altre priorità e mi auguro che si tratti di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle, ma se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male. Sempre avanti!”.

