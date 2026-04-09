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40 tappe per promuovere i valori educativi dello sport e i corretti stili di vita. 40 tappe con il Villaggio itinerante dello sport del Centro sportivo italiano (CSI), con una testimonial d’eccezione, la pallavolista della Nazionale Giulia Pisani, oggi commentatrice di Rai Sport.

È giunta alla sua undicesima edizione il ‘Csi in Tour’, il grande evento organizzato dal CSI Toscana che porta lo sport in tutto il territorio regionale coinvolgendo famiglie, scuole e istituzioni. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana, insieme ad Anci comuni, Coni, Sport e Salute.

Da aprile a novembre i partecipanti potranno sperimentare molte discipline tra cui basket, pallavolo, calcio, danza, arti marziali, dodgeball, rugby, atletica, giochi di attività ludico-motoria e animazione e tante altre novità nelle postazioni presidiate dai volontari ciessini e sotto la guida di animatori sportivi e istruttori.

In programma non solo attività fisica, ma anche incontri tematici di approfondimento su sport, alimentazione, cultura della salute, inclusione, disabilità, etica, disagio giovanile.

La testimonial

Giulia Pisani, toscana, di Pisa, ex pallavolista, ha giocato dai 16 ai 27 anni per la Nazionale e per importanti club di Serie A, alzando numerosi trofei a livello italiano e internazionale. Dal 2019 commenta le partite del campionato di Serie A Femminile e della Nazionale per conto di Rai sport. Dal 2022 rivesto il ruolo di Team Manager della Nazionale Italiana di pallavolo U16.

Il programma

Il tour “Csi in Tour” inizierà il 12 aprile da Pieve a Settimo Scandicci (FI) nell’ambito del grande evento popolare “Festa della Madonna dei Fiori” con il Villaggio dello sport ingresso gratuito, inoltre farà tappa nella città di Grosseto e proseguirà per arrivare il 18 aprile a Siena, alla Fortezza medicea. Il primo maggio il Villaggio dello sport sarà ospitato nella Cittadella internazionale di Loppiano in occasione del grande festival dei giovani. Il 9 maggio a Lucca in piazza Napoleone, e il 10 a Livorno, in piazza San Jacopo in Acquaviva sul lungomare. Il tour si concluderà a novembre con la tappa finale del 7 e 8 a Firenze con il grande evento di Autumnia tra festa dello sport e comunità agricola e con un convegno nel Comune di Figline.

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