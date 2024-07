SIENA – Stanley Tucci, la star hollywoodiana, ha scelto Siena e il Palio per girare una delle dieci puntate della sua nuova docu serie The Heart of Italy. E proprio in occasione della Carriera del 2 luglio Tucci, con la sua troupe, ne ha approfittato per girare a lungo all’interno della Contrada di Valdimontone e in particolar modo all’interno delle cucine dei Servi.

Una presenza, quella dell’attore e regista statunitense di origini italiane, che durante la cena della prova generale non è passata inosservata.

Tucci così tornerà sugli schermi nel 2024 con un suo programma. Quasi esattamente un anno fa, la CNN aveva deciso di abbandonare il suo show di successo Searching for Italy. La decisione aveva provocato malcontento in molti: lo show aveva infatti vinto due Emmy dopo due stagioni.

Ma ora, National Geographic, di proprietà della Disney, ha confermato che inizierà la produzione di un nuovo show, The Heart of Italy. La serie è di fatto prodotta da Specialist Factual Productions, realtà di casa BBC, in collaborazione con la Salt Productions, di proprietà dello stesso Tucci. Le riprese sono iniziate nel gennaio 2024. Lo show si presenterà sotto forma di una docuserie in 10 puntate che accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso i sapori e la cultura italiana.